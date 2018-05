16 canções já estão na final e só falta apurar outras 10

Foi mesmo quase no fim da emissão - duas horas depois do início da 1.ª semifinal da Eurovisão 2018, transmitida na noite de terça-feira pela RTP e pelo canal oficial do festival no Youtube - que foi possível ver a comitiva portuguesa nos bastidores do Altice Arena e um vídeo com um breve excerto da performance de Cláudia Pascoal e Isaura, interpretando a canção ‘O Jardim’, a representante portuguesa que já está automaticamente apurada para a final do dia 12 de Maio, próximo sábado.

Antes, pelas 20 horas, começavam a desfilar as primeiras 19 canções concorrentes. Depois de apurados os votos foram estas as 10 músicas eleitas que passam à final de 12 de Maio: Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda.

As redes sociais, como sempre, não se fizeram rogadas e houve quem concordasse e discordasse dos eleitos, algo normal neste tipo de espectáculos sempre subjectivos. Pelo meio houve momentos de humor (um dos quais com Herman José ‘disfarçado’ de David Attenborough na ‘selva tuga’), além da exibição de imagens para apresentar o País ao Mundo, numa promoção ímpar do destino, aliás, a presença de 1.600 jornalistas e 500 bloggers garante, por estes dias, a promoção de Portugal para milhões e milhões de espectadores, leitores e internautas.

Uma das pessoas que reagiu ontem à noite nas redes sociais foi o madeirense Bernardo Trindade, ex-governante da República com a pasta do Turismo, que deixou uma mensagem clara sobre esta matéria: “A primeira surpresa desta primeira meia-final da Eurovisão é perceber que a anteceder cada canção há uma porta que se abre com o artista e uma região... portuguesa !!!! Assim, 200 milhões de potenciais telespectadores vêem um bocadinho de cada Portugal. Bravo !!!! Parabéns à RTP e ao Gonçalo Reis, parabéns ao Turismo de Portugal e ao Luís Araújo”.

De resto, tal como Portugal, o Reino Unido e a Espanha também só competem na final, mas por fazerem parte do grupo dos chamados ‘Big5’ (que inclui ainda França, Alemanha e Itália).

Amanhã entram em acção os restantes 18 concorrentes na segunda semifinal. Em suma, haverá 26 finalistas a disputar o ‘trono’ a 12 de Maio, a partir das 20 horas.

Recorde-se que Portugal venceu a Eurovisão pela 1.ª vez em 2017, com a canção ‘Amar pelos Dois’, interpretada por Salvador Sobral.

Actividades paralelas

Paralelamente continua disponível, até 12 de Maio, o Eurovision Village, um espaço de entrada livre situado no Terreiro do Paço, com a transmissão em directo das galas em ecrãs gigantes, bem conta com actuações de concorrentes ao vivo, além de outro tipo de concertos.