16.º ‘Jantar de Madeirenses’ em Lisboa

Realiza-se esta noite, em Lisboa, mais um ‘Jantar de Madeirenses’. Trata-se da 16ª edição deste evento social organizado por um grupo de madeirenses - André Sales Caldeira, Artur Bazenga Marques, Paulo Luz Costa, Susana Manso, Ana Rodrigues Velosa e Duarte Nuno Vasconcelos – radicados no Continente, realizado duas vezes por ano, sempre na última sexta-feira de Maio e de Novembro.

Realiza-se a partir das 20 horas no restaurante ‘O Madeirense’, no Amoreiras Shopping Center e conta com o apoio do empresário Manuel Fernandes, também conhecido por ‘Manel Madeirense’, ou não fosse ele o embaixador da Madeira em Lisboa.

A manter-se a tradição, este encontro que junta muitos madeirenses residentes não apenas em Lisboa, mas também noutras partes do país, normalmente reúne mais de uma centena de participantes, entre conterrâneos e convidados dos próprios. Inclui ainda um convidado especial. O convidado para este primeiro jantar de 2018 é também ilhéu. Trata-se do açoriano Carlos Alberto Moniz, apresentador, maestro, músico e compositor.

Neste evento, além de servir para matar as saudades dos sabores madeirenses, com uma ementa de pratos únicos e típicos da gastronomia da Madeira, é também uma oportunidade para reunir várias gerações num convívio que associa o lazer e a tertúlia.