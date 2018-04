158 projectos aos fundos

Realizou-se a 23 de Março a 38ª Unidade de Gestão do Programa Operacional Madeira 14-20, onde foram aprovados mais sete projectos. “Desde a sua implementação, o Programa Madeira 14-20, já aprovou 2.208 candidaturas, que absorvem 70% do montante Fundo programado, ou seja, cerca de 282,7 milhões de euros, de um valor global Fundo de 401,2 milhões de euros. Destas, 2.104 candidaturas foram aprovadas no âmbito do FEDER, ascendendo a 181,1 milhões de euros Fundo, o que representa uma taxa de compromisso de 66% da dotação programada, sendo que, as restantes 104 candidaturas aprovadas, no valor de 101,6 milhões de euros Fundo, foram cofinanciadas pelo FSE, tendo este Fundo já comprometido 80% da sua dotação prevista”, resume o Instituto de Desenvolvimento Regional.