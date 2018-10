15 abóboras rendem perto de 350 quilos

Plantou-as em Março e não esperava que crescessem tanto ao ponto de sentir dificuldades em acarta-las com as suas próprias mãos. Filomena Jesus Santos, natural de Câmara de Lobos, é proprietária de uma quinta no Rosário, em São Vicente, onde se dedica semanalmente à lavoura, actividade que lhe está entranhada no sangue desde muito nova.

Este Verão, como é habitual, plantou as abóboras que lhe iam servir para o ano inteiro, mas nada apontava que as cerca de 15 que brotaram no seu terreno chegassem no seu todo a pesar perto de 350 quilos.

“Nunca tive um ano assim”, começa por referir a sexagenária, apontando a uma técnica diferente que utilizou este ano. “Optei por usar adubo de galinha nas abóboras a ver se resultava e parece que resultou”, disse Filomena Jesus Santos. Para que se tenha uma noção, a abóbora mais pesada indicou na balança para cima dos 25 quilos, com o comprimento a chegar a um metro e 24 centímetros, factos que deixaram a mulher deveras surpreendida.

A agricultora explicou então todo o processo desde o início. “As sementes são das mesmas abóboras do ano passado. É deixá-las a secar e depois congelar para plantar no ano seguinte. Segundo os ditos antigos, planto sempre as minhas colheitas no dia 19 de Março, Dia do Pai”, evidenciou, salientando que colocou “três sementes em cada um dos quatro vasos” que utilizou para iniciar o processo.

“Coloquei num vaso pequeno e depois quando já tinha cerca de 15 centímetros plantei no terreno. Já em terra aberta, primeiro sachei e depois deitei adubo de galinhas. A seguir deitei só uma vez guano sintético e fui regando até agora, uma vez por semana, que é a frequência habitual com que me desloco a São Vicente”, adiantou Filomena Jesus Santos, que agora vai ter muito trabalho para descascar perto de 350 quilos de abóbora para “fazer sopa, puré, malassadas, doce ou bolo”, ou seja “muitas coisas” que lhe vão durar até ao Verão de 2019.

“Não vale a pena vender”

Filomena Jesus Santos lamentou o facto de o grande comércio dar “pouca coisa por isto”, daí que as abóboras sejam apenas para consumo próprio. “Para comprarmos no supermercado qualquer bocadinho é logo um ou dois euros ao quilo, mas os retalhistas só dão 10 ou 15 cêntimos por cada quilo de abóbora e isso é uma miséria para quem planta, porque eles no fundo é que ficam a ganhar”, visou a mulher de 64 anos.

Quanto ao segredo deste ano, para aqueles que tenham ficado interessados em experimentar a técnica, Filomena Jesus Santos avança que o adubo da galinha é gratuito. “Só temos de ir buscar ao Caniço e não se paga nada. Tem despesas de transporte, como é óbvio, mas até dão as sacas para encher, porque eles querem é que nós vamos lá buscar”, afirmou, entre risos.

Agora, para o ano a agricultora vai repetir o processo, isto porque das 20 e poucas abóboras que brotaram, 15 superaram a fasquia dos 20 quilos, ultrapassando em muitas delas os 60 centímetros de comprimento, isto para além do inhame, no qual foi efectuado o mesmo processo e que também “cresceu como nunca”.