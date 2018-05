130 mil emigrantes reforçam ida de Cafôfo a Inglaterra

O presidente da Câmara Municipal do Funchal saiu “satisfeito” da reunião que manteve com o Secretário de Estado das Comunidades justamente por obter a garantia que “o Governo da República está particularmente atento à situação que os emigrantes madeirenses” radicados na Venezuela e na Inglaterra estão a viver por conta da situação económica e política no país da América Latina e também por via da saída do Reino Unido da União Europeia, no denominado ‘Brexit’. No entanto, não deixou de mostrar alguma preocupação por saber que, desde 2011 a 2015, “130 mil emigrantes saíram da Venezuela com destino ao Reino Unido”.

Um contingente que Paulo Cafôfo considera ser “significativo” e que só vem reforçar a importância da sua deslocação no final do mês à capital londrina para poder se inteirar das dificuldades que a comunidade madeirense possa estar a enfrentar. “Perante estes números é notório que a comunidade está a crescer havendo uma necessidade de abrir canais de ligação e um reforço da influência diplomática”.

Também escutou do governante socialista que recentemente existiu “um reforço de meios humanos nos serviços da embaixada e no consulado em Londres”, com a entrada de mais “14 funcionários consulares além de uma conselheira social para resolver problemas com crianças menores e detidos”, uma aspiração da diáspora que se queixava da demora na celeridade de processos mas, aparentemente, estará já resolvida.

Antes, ouviu da boca de José Luís Carneiro que existe um apoio de “um milhão de euros para ajuda a cidadãos nacionais em dificuldades na Venezuela, seja através da compra de remédios por parte de instituições de solidariedade ou da entrega de refeições ou alimentos”.

O DIÁRIO também chegou a falar com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. José Luís Carneiro não quis adiantar detalhes do encontro ou de medidas que podem estar a ser preparadas pela República, contudo disse ser “extremamente importante que as autarquias se envolvam num bom espírito de cooperação institucional, a exemplo do que tem acontecido com o secretário regional da Madeira, responsável pelas comunidades madeirenses”, foi isso que disse ter acontecido, numa audiência concedida ao edil funchalense.