127 incêndios em mato e 8 incêndios florestais

Entre Janeiro e Abril do corrente ano somaram-se 127 incêndios em mato e outros 8 fogos florestais.

Os dados compilados pelo Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) demonstram que, relativamente ao período homólogo do ano passado houve menos 38 fogos em mato (total de 165 incêndios entre Janeiro e Abril de 2017). Por outro lado, registou-se o dobro dos incêndios florestais: nos primeiros quatro meses do ano passado foram apenas 4.

Em termos concelhios, Câmara de Lobos tem sido o município mais afectado pelos fogos desde o início do ano: 32 incêndios em mato e 4 florestais. Segue-se Machico, com 21 fogos em mato e 1 florestal, e Santa Cruz, onde ocorreram, entre Janeiro e Abril, 17 fogos em mato.

Por outro lado, o concelho do Porto Moniz tem sido o menos afectado por incêndios, tendo apenas registado um fogo em mato no passado mês de Abril. Também o Porto Santo regista poucas ocorrências a este nível: apenas dois incêndios em mato, ambos em Janeiro.

Refira-se ainda que, em termos mensais, foi em Fevereiro que se registou o menor número de incêndios: apenas 8 fogos em mato. Os dados disponibilizados pelo SRPC revelam que, nos primeiros 4 meses do ano, o maior número de ocorrências foi registado em Janeiro: 51 incêndios em mato e 3 incêndios flores. Em Março houve 36 fogos em mato e, em Abril, 32 incêndios em mato e outros 5 fogos florestais.

43 incêndios urbanos

Refira-se ainda que, os dados da SRPC mostram ainda que, entre Janeiro e Abril do corrente ano, registaram-se 43 incêndios urbanos ou em áreas urbanizáveis. O maior número de ocorrências teve lugar no mês de Fevereiro (19) e o menor em Abril (8). Neste campo, o concelho do Funchal é aquele que regista maior número de fogos.