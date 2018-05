101 anos depois Fátima faz sentido?

Fátima é dos maiores centros de peregrinação do Mundo. Milhares de pessoas de todos os pontos do globo rumam à Cova da Iria em cada dia 13 de Maio. Ali depositam a sua fé, a sua esperança, na procura de uma graça ou, simplesmente, de bem-estar espiritual. Muitos deslocam-se no cumprimento de promessas feitas em momentos de aflição e temor. Fátima reúne uma mescla de gente, crente e não crente. Em 1917 três crianças juraram ter visto a Virgem naquele local. Muito se tem debatido e escrito depois disso. Fátima não é um dogma de fé e não se é menos católico se não acreditarmos no ‘milagre’ do Sol. O padre e teólogo Anselmo Borges, como muitos outros, refere que não houve nenhuma “aparição” de Nossa Senhora as pastorinhos, mas provavelmente uma “visão”, inserida na experiência religiosa daquelas crianças, num tempo conturbado a nível político e social. Fátima marca gerações, imunes às críticas dos que a consideram uma jogada de marketing da Igreja e um centro de grande comércio, onde os ‘vendilhões do templo’ ganham a vida à conta da fé dos crentes. “Qual é a ligação da religião de Fátima com a transformação da vida social, política e económica? Que influência teve e tem?”, questiona Frei Bento Domingues.

Gente ligada à religião, católica e não só, faz o retrato e desvenda a procura do ser humano por aquilo que encarna Fátima.