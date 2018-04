1.168 animais domésticos vacinados pela CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) concluiu, no passado mês de Março, a segunda campanha que se propunha a percorrer todas as dez freguesias da capital madeirense, no sentido de vacinar e identificar de forma electrónica todos os cães ‘funchalenses’ que tivessem mais de três meses de vida.

Desde o Verão passado, altura em que se iniciou a primeira campanha deste género, o balanço feito até ao momento é extremamente positivo, tudo porque desde então 1.168 animais domésticos foram ‘picados’ com a vacina anti-rábica, sendo que cerca de 80% dos ‘patudos’ foram igualmente identificados com chip e, consequentemente, registados na respectiva Junta, algo que é actualmente obrigatório segundo a lei.

Estes procedimentos foram custeados na sua totalidade pela autarquia, tornando a adesão mais significativa e ‘prevenindo’, de certa forma, a segurança e bem-estar destes animais. Com a campanha a não representar qualquer custo para os detentores dos cães, a CMF investiu nestes últimos quatro anos para a Causa Animal um valor que já ultrapassou a quantia de um milhão de euros.

Idalina Perestrelo, vereadora com o pelouro da Causa Animal na autarquia, considera que o objectivo destas duas campanhas “foi dar a oportunidade a todos os munícipes de vacinar e identificar o seu cão ou cadela de forma gratuita”, com o intuito de “assegurar a cobertura da profilaxia anti-rábica dos animais domésticos e um maior controlo de existências destes animais no Funchal”.

Ainda de acordo com a vereadora, “esta foi uma medida pioneira” que a CMF desenvolveu desde o ano passado, em colaboração com todas as juntas de freguesia do Funchal, naquilo que representou um grande passo em prol da causa animal e da saúde pública”.

A autarca acrescentou ainda que “nunca nada do género havia sido feito” na cidade, “no sentido de ajudar os portadores de canídeos a garantir os direitos dos seus animais”.

O balanço, esse, “é muito positivo e a segunda campanha foi totalmente justificada, com números equiparáveis à campanha inaugural”, frisou Idalina Perestrelo, regozijando-se pela “receptividade da população no terreno” que foi, aliás, “indiscutível”, que reconheceram assim a “pertinência da campanha, passando a palavra, e aderindo e valorizando a acção”.

“Fizemos também um esforço com todas as Juntas de Freguesia, no sentido de promover devidamente o calendário agendado, e considero que mais de mil animais vacinados num tão curto espaço de tempo é um número muito relevante para a nossa realidade”, afirmou a vereadora.

Animais errantes são a grande prioridade da vereação para 2018

Como referido anteriormente, ao longo dos últimos quatro anos, a Câmara Municipal do Funchal já canalizou para a Causa Animal qualquer coisa como um milhão e 130 mil euros, “dando o exemplo e contribuído para mudar a visão da cidade e a sua maneira de estar” perante os animais, conforme descreve Idalina Perestrelo.

“A autarquia tem bem presente a problemática dos animais errantes no concelho e esse será o nosso dossier prioritário para este ano de 2018. É uma realidade que temos vindo a acompanhar de perto, que já estamos a monitorizar, com um inventário do concelho desenvolvido pelos serviços, pelo que estamos em condições de partir para um reforço da acção efectiva no terreno nos próximos meses”, garantiu Idalina Perestrelo, assegurando que a esterilização de canídeos e felídeos é o dossier prioritário depois do fim das campanhas municipais de vacinação.

A autarca recordou ainda múltiplas medidas como “a abolição dos espectáculos com animais no concelho”, o facto de o Funchal ter sido “a primeira autarquia do arquipélago a implementar o fim da eutanásia para animais errantes”, a afectação definitiva de um médico veterinário aos quadros do município ou as obras no Canil Municipal do Vasco Gil, devidamente acompanhadas da realização, pela primeira vez, de um concurso público para a sua gestão, de forma a garantir transparência e alterar as políticas de gestão do mesmo, foram algumas das decisões evidenciadas pela vereadora ao longo destes últimos anos.