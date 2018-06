1.º de Maio ‘arruma’ casa

O Clube Desportivo 1.º de Maio já trabalha a pensar na próxima época desportiva 2018/19 e, nesse sentido, confirmou a aposta na continuidade do jovem treinador Arsénio Miranda e a sua equipa técnica que conta com Wilson Nóbrega (treinador adjunto) e Rodrigo Silva treinador de guarda-redes), enquanto o director desportivo continuará a ser Vítor Agrela.

Arsénio Miranda dará seguimento ao trabalho desenvolvido nas últimas três épocas juntamente com a sua equipa técnica, contando já com 18 jogadores no plantel, uma vez que foram asseguradas as renovações de Careca, Pedro Lima, Pedro Agrela, Cassiano, Diego, André Teixeira, Barbosa, Roger, Mitchel, Sandro, Abelhinha, Hugo Gouveia, Francisco, Serginho e Emanuel Tavares, o melhor marcador do Campeonato da Divisão de Honra Regional na época 2017/2018.

Para além destes 15 experientes atletas, dando seguimento ao seu projecto de formação o clube irá integrar no plantel sénior três ex-juniores: Goncalo Rebolo, Rúben Correia e Joao Freitas.

Registe-se que o 1.º de Maio tem também já em marcha um projecto de requalificação dos balneários e bancada do Campo do Palheiro Ferreiro, que deverá ficar concluído até ao final da próxima época desportiva.

A bancada terá capacidade para cerca de 300 espectadores.