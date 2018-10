Camacha volta a ter psicólogo no centro de Saúde

O SESARAM garante ter subsitituído a psicóloga, que desempenha funções no Centro de Saúde da Camcha e que, por questões pessoais, teve de deixar o trabalho temporariamente.

Ao DIÁRIO chegou o relato de uma senhora que diz que ter uma depressão e que era seguida naquela unidade de saúde. Mas, com a ausência da psicóloga ficou sem alternativa ao privado. Além disso, disseram-lhe que a profissional não seria substituída.

Ao pedio de esclarecimento do DIÁRIO, o SESARM garantiu que “está assegurado o apoio psicológico aos utentes do Centro de Saúde da Camacha, por parte de um psicólogo clínico” e que “todos os utentes, que estavam a ser acompanhadas por um outro profissional, desta área, que por motivos de saúde está ausente do serviço por algum tempo, estão a ser transferidos para um outro psicólogo”.

“Recorde-se que no SESARAM existem 44 psicólogos clínicos que dão cobertura a todos os centros de saúde, num total de 61 psicólogos.” E. P.