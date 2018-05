Europa fala aos jovens

O Dia da Europa na Madeira foi assinalado, ontem, com uma conferência-debate sobre ‘Os Desafios para a Juventude’, na Escola Profissional Cristóvão Colombo (EPCC). O evento – com a moderação do Director do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira -- contou com a presença de diversas personalidades regionais ligadas à Europa, nomeadamente: as duas eurodeputadas da Madeira, Cláudia Aguiar e Liliana Rodrigues; o vice-reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes; o director Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa, Bruno Pereira; o chefe do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal, Pedro Valente; e o coordenador do Europe Direct Madeira, Marco Teles. A secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, esteve também presente na sessão de abertura.

De destacar, entre os principais desafios trazidos a debate pelos oradores, a dificuldade em aproximar os jovens da União Europeia, particularmente numa região como a Madeira em que à distância ao ‘centro’ da Europa é condicionada pelas questões da mobilidade. Por outro lado, debateu-se em que medida é que Educação, através das escolas e universidades, pode contribuir para a formação da cidadania europeia.

A menos de um ano para as Eleições Europeias, Paula Cabaço lembrou também a posição assumida e publicada, pelo Governo Regional, em JORAM, no contexto das negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual, sublinhando que a Região irá “desenvolver todos os esforços (...) para que os recursos afectos ao próximo quadro financeiro sejam, no mínimo, idênticos aos actuais”.

Já a eurodeputada Cláudia Aguiar referiu que as Políticas da Juventude irão conhecer um reforço das verbas no próximo Quadro Financeiro europeu, no sentido de combater o desemprego jovem. Inovação e investigação, Juventude, Economia Digital, Controlo das Fronteiras, Segurança e Defesa são de resto as “prioridades”, de uma Europa “pensada e eu pensa também os jovens”, enfatizou Cláudia Aguiar.

Apesar das melhorias, o desemprego jovem permanece um principais desafios para a Juventude, como demonstrou na sua intervenção a eurodeputada Liliana Rodrigues.