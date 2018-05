CMF reforça apoios à habitação e natalidade

No seguimento da Reunião de Câmara de quinta-feira, Paulo Cafôfo anunciou a abertura do concurso para 30 novos fogos de habitação social, no valor de 3.250.000 euros do Orçamento Municipal.

Numa reunião marcada pelas questões sociais, foi também deliberada a entrada em consulta pública da alteração ao Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família. O programa de incentivo à natalidade da autarquia estende, assim, os apoios prestados às creches e jardins-de-infância do sector público ao sector privado.

“Nós tínhamos um apoio que era só para as creches do sector público e agora esse apoio irá ser alargado a todas as creches e jardins-de-infância do sector público e privado”, explicou Paulo Cafôfo, referindo que esta medida resulta de uma proposta apresentada pelo CDS.

O Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família não se cinge, contudo, à esta questão das creches e jardins-de-infância, estando também prevista uma subvenção à natalidade, que pode ir até 600 euros ao ano, durante os três primeiros anos de vida da criança.

PSD quer terrenos para jovens casais para habitação própria

Considerando que a habitação social “é importante” devido “às carências habitacionais” ainda existentes no concelho, o PSD votou favoravelmente à construção de 30 fogos na Quinta Falcão. Paralelamente, a vereação ’laranja’ apresentou uma proposta para a atribuição de terrenos municipais a jovens casais até os 35 anos, que queiram construir a sua primeira habitação.