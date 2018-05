CMF investe 5,8 milhões na rede de água

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, anunciou ontem, na sequência da reunião camarária semanal, a aprovação de três projectos submetidos pela autarquia ao PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no valor global de 5,8 milhões de euros, destinados à reabilitação das infra-estruturas associadas ao ciclo urbano da água.

Concretamente, foi aprovada a substituição de redes de fibrocimento em mais de 11 km da antiga rede adutora do concelho do Funchal, incluindo as zonas entre a Rotunda dos Álamos e o Tecnopolo, o Caminho de São Martinho e o Caminho da Casa Branca.

O outro projecto, que ascende aos 2,3 milhões de euros, trata-se da instalação de um sistema de controlo de fugas inovador (que incluirá válvulas redutoras de pressão e sensores de caudal) e que prevê a substituição de 11km de rede de abastecimento de água. A intervenção permitirá monitorizar mais 168km de redes e ramais.

PSD e CDS-PP descontentes com ‘chumbos’

No final da reunião, Rubina Leal – que viu chumbada pela Coligação Confiança a sua proposta para ceder terrenos aos jovens casais -- acusou o presidente Paulo Cafôfo de “pouco se preocupar com os jovens e com os verdadeiros problemas da cidade”.

A vereadora do PSD criticou também o estado de degradação da rede de águas, dizendo que este executivo aposta apenas “na política do remendo”, e deu o exemplo dos diversos derrames dos últimos dias no Monte e na baixa do Funchal.

A proposta de recomendação, apresentada por Rui Barreto, para que o Festival Fica na Cidade fosse descentralizado pelas freguesias do concelho, foi igualmente chumbada.

O vereador centrista lamenta a decisão da Confiança, criticando o argumento utilizado por Paulo Cafôfo para chumbar a proposta centrista. “Para mim, cidade é o centro”, terá afirmado o presidente da autarquia.

Na mesma reunião de Câmara foram aprovados por unanimidade dois votos de congratulação, propostos pela CDS-PP: um pelo título de campeão da II Liga Profissional de Futebol conquistado pelo CD Nacional; outro para o Madeira Andebol SAD, pelo 14.º título de Campeão Nacional de Andebol Feminino.