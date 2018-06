Avizinha-se a maior noite

O Mercado da Penteada associa-se, novamente, às comemorações dos Santos Populares, acolhendo, entre os dias 22 e 24 de Junho, um programa de animação que constitui o maior cartaz cultural deste espaço que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem vindo a revitalizar ao longo dos últimos anos.

Dando seguimento à estratégia da autarquia de promoção de eventos nos Mercados Municipais, o ponto alto das comemorações terá lugar logo na sexta-feira, dia 22 de Junho, com as tradicionais Marchas Populares de São João, que decorrerão entre as 20 horas e a meia-noite.

João Pedro Vieira, que tutela os Mercados Municipais, enaltece a forma como “o parque de estacionamento do Mercado da Penteada se transforma, ao longo destes dias, num imenso parque de festas, decorado a preceito com cor, brilho e boa disposição para celebrar os Santos Populares, numa comemoração que tem chegado a cada vez mais funchalenses, de São Roque e não só, com especial incidência para a população das nossas zonas altas, a quem temos procurado proporcionar não só maior qualidade de vida, mas igualmente oportunidades de diversa índole, inclusivamente a nível cultural”. Os Santos Populares no Mercado da Penteada são, por tudo isto, “um exemplo com resultados à vista, em termos de eventos que traduzem o importante contributo do Município com vista à preservação da nossa cultura e das nossas tradições, bem como o nosso esforço permanente para dinamizar os lugares da cidade do Funchal”, afirma.

400 participantes nas marchas

De acordo com a autarquia, as Marchas de São João contarão com a presença de cerca de 400 utentes dos Ginásios Municipais de São Martinho, de Santo António e da Barreirinha, dos diversos Centros Comunitários a cargo da empresa municipal SociohabitaFunchal, da Associação Centro Luís de Camões, da Casa do Povo do Monte, e da Associação Cultural e Recreativa do Galeão, a que se soma variada animação musical e degustação de petiscos tradicionais.