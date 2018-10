Veja o vídeo e as imagens do incêndio que ainda lavra na Trompica

O incêndio que deflagrou na Trompica na manhã desta sexta-feira ainda não deu tréguas e continua activo. No local ainda permanecem os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, assim como os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os animais, alguns apanhados pelo fogo que chegou às zonas de pastagens, foram retirados pelos locais.

O último balanço da Protecção Civil dá conta que permanecem 42 operacionais no terreno, apoiados por 12 meios terrestres e pelo helicóptero. Este meio aéreo transporta 5 elementos.

No local, está também a PSP e elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A Protecção Civil dá conta de que, ao longo deste feriado de 5 de outubro foram registados 5 incêndios em mato. “Estas ocorrências envolveram 13 meios terrestres com 37 operacionais e o meio aéreo com 5 operacionais da equipa helitransportada”.

