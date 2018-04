Praia do Porto Santo está a perder batalha para manter a areia

A praia do Porto Santo, uma das 7 Maravilhas de Portugal em 2012, está a perder a batalha contra o avanço do mar e décadas de extracção de areia. O tema constitui a machete da edição deste domingo do DIÁRIO, Dia Mundial da Terra. O engenheiro geólogo João Baptista lamenta que “na prática nada tenha sido feito” para salvar a praia, apesar dos inúmeros estudos realizados para salvar este “legado único”.

Também nesta edição o DIÁRIO aborda a situação dos mais de 3.700 idosos que beneficiam de ajuda domiciliária e que vivem entre a solidão e a miséria. A contestação das companhias que perderam para a Binter o concurso da linha aérea do Porto Santo, a ocupação hoteleira de 85% nas quatro semanas da Festa da Flor, o ’sonho’ europeu do Madeira Andebol SAD e a preciosa vitória do União sobre o Sp. Covilhã (1-0) que lhe permite fugir da zona de despromoção são outros temas do dia.