“O Rali de Santa Cruz não é uma iniciativa da Câmara Municipal de Santa Cruz”, esclarece a autarquia

Uma vez que a organização culpa a autarquia pela não realização do rali, a Câmara esclarece que “o Rali de Santa Cruz não é uma iniciativa da Câmara Municipal de Santa Cruz”.

“Não sendo uma iniciativa da autarquia, não nos responsabilizamos pela sua não realização, nem podemos ser responsabilizados. Pelas mesmas razões, é completamente inaceitável que a organização planeie e defina o que chama de padrões de exigência para depois exigir que os mesmos sejam pagos por terceiras entidades, nomeadamente por organismos públicos que têm regras de financiamento e de gestão”, aponta numa nota de imprensa enviada à redacção.

A autarquia de Santa Cruz diz ainda que “organizar eventos de excelência com o dinheiro do povo” não parece “uma organização racional ou justa”. “Referimos, a propósito, que uma das exigências da organização deixaria o socorro à população completamente deficitário, uma vez que o número de ambulâncias exigido pela organização era irracional e impraticável”, acrescenta.

Além disso, refere que “a organização pede desculpas à população de Santa Cruz. Pois a Câmara Municipal também pede desculpas pelo que se fez no passado, em que entidades externas à Câmara organizava eventos para o povo pagar, o que levou esta autarquia à falência”. “Esta situação não se vai repetir enquanto o JPP estiver na autarquia de Santa Cruz. Ou seja, não vamos patrocinar cegamente eventos, que pedem meios e dinheiro, sem explicar muito bem para quê”, diz.

A Câmara Municipal de Santa Cruz afirma, de igual forma, que “qualquer um faz eventos de sucesso com o dinheiro que é de todos, o difícil é tornar sustentável os eventos, sem ficar a contar com dinheiro e meios pedidos, via mail, em vésperas das organizações dos eventos e sem respeitar prazos e formas de financiamento”. “Lembramos que a Câmara Municipal de Santa Cruz tem regras para a atribuição de dinheiros públicos, as quais estão devidamente regulamentadas”, acrescenta ainda.