Nelson Abreu avança para a Frente Mar

Bom dia. Na edição do DIÁRIO de hoje damos-lhe conta de que Nelson Abreu é o novo administrador da Frente Mar. O especialista em fundos comunitários vai gerir a empresa que gere os parquímetros, praias e complexos balneares do Funchal, depois de Carlos Jardim ter abandonado o cargo em rota de colisão com Paulo Cafôfo.

Em termos políticos saiba que a maioria dos partidos não revela as suas contas e os dirigentes recusam mostrar finanças. O secretário-geral social-democrata, por exemplo, remete para os “relatórios aprovados” e se a Lei do Financiamento partidário, devolvida pelo Presidente ao Parlamento, ficar como está, vai beneficiar, sobretudo, o PSD-Madeira.

No desporto, o Marítimo deixou cair a ‘chave’ do recorde, depois da turma flaviense ter surpreendido a equipa verde-rubra, que não perdia em casa desde Setembro de 2016.

Chegado em forma de ‘postal’, a edição do DIÁRIO dá-lhe a conhecer a revolta do povo do Arco da Calheta, que não entende o encerramento do balcão dos CTT naquela freguesia. O encerramento de balcões gera também protestos em Santo António, uma das maiores freguesias da Região. Por seu turno, na factura água, os funchalenses podem pagar até dia 10 sem penalização.

Novidades também à mesa: A Região já pode produzir vinagre gourmet, gerado a partir do Vinho Madeira com direito a ‘denominação de origem’, numa semana em que foram aprovados 1,7 milhões de euros em investimentos para sete projectos agrícolas.

Tudo isto e muito mais para ler no seu matutino de sempre.