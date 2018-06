Museu de Arte Contemporânea da Madeira inicia programa de Verão com MUDAS. HOTsummer

Amanhã, dia 9 de Junho, tem início o programa de actividades de verão do Museu de Arte Contemporânea da Madeira com a II temporada do MUDAS. HOTsummer.

O museu estará aberto das 10 às 23 horas com visita guiada às exposições patentes calendarizada para as 20 horas.

Às 21 horas terá lugar um concerto a cargo de Lidiane Duailibi, Nuno Filipe, Norberto Cruz e Jorge Maggiore, interlocutores do projecto Bossa Livre, uma fusão da música popular brasileira, com o jazz, a música clássica e com passagens também pela música electrónica. A entrada é gratuita.