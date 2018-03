Mercado de emprego está a captar mais jovens

“Emprego jovem em alta” é a frase que faz manchete da edição deste domingo do DIÁRIO. A notícia dá conta que desde há sete anos que não havia tantos jovens a trabalhar na Madeira. No final de 2017, estavam no mercado de trabalho regional cerca de 7.700 pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.

Mas a maior foto da primeira página está reservada para a primeira grande entrevista a Paula Cabaço, a secretária regional do Turismo. A responsável assume que o transporte aéreo é o principal desafio do Turismo e coloca como grande objectivo o aumento dos voos para a Madeira. A primeira novidade é que a ‘Small Planet’, que já opera para a Região, vai ligar, já a partir deste mês, Dusseldorf ao Funchal, oferecendo 10 mil lugares até ao final do próximo Inverno. Por outro lado, o Plano de Contingência Turística continua a ser preocupação devido às frequentes situações de condicionamento do aeroporto.

Uma reportagem sobre o vício do jogo, o aumento salarial para mil assistentes operacionais já a partir deste mês e o caso de uma idosa de 90 anos que terá sido violada pelo vizinho de 70 anos são outras notícias com chamada à primeira página.