Medicamentos levam 70 milhões por ano do Orçamento da Madeira

A Região gasta anualmente cerca de 70 milhões de euros em fármacos. A notícia faz a manchete desta edição de domingo do DIÁRIO. Só em comparticipações nos remédios aviados nas farmácias, a Região gasta 36 milhões de euros. Um terço do valor é despendido com fármacos para a diabetes, as doenças mentais e do sangue.

A foto em maior destaque na primeira página mostra um grupo de pessoal na entrada da Loja do Cidadão. A imagem ilustra o aumento dos atendimentos que se verifica sempre em Agosto. Na última segunda-feira houve cerca de 3 mil atendimentos.

Outro tipo de enchentes foi registada em São Vicente nos últimos dois dias. Cerca de 100 mil pessoas terão passado pelas festas da vila nortenha. Na sessão solene do Dia do Concelho escutaram-se queixas e promessas.

Referência ainda para o Festival de Órgão que pela primeira vez terá lugar no Porto Santo e para o empate entre Benfica e Sporting no primeiro dérbi da época.