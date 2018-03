Mais de 200 despejos nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos deram entrada nos tribunais da Comarca da Madeira 203 processos de despejo de inquilinos. A notícia constitui a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO, que avança ainda que o Funchal concentra mais de 90% dos casos de despejo na Região. Em termos de rendas, a capital da Madeira é o terceiro município com renda mais cara do país: um T2 pode custar entre 450 e 1.750 euros.

Na primeira página desta edição destacam-se as fotos de duas figuras. Por um lado, a da actriz Sofia Ribeiro, que conquistou os fãs durante uma sessão de autógrafos para promover a peça de teatro Pocahontas. Por outro lado, a imagem de um jogador do Madeira Andebol SAD ilustra o empate que a equipa regional obteve ontem na Rússia e que lhe dá boas hipóteses de passar às meias-finais da Challenge Cup.

Na primeira página espaço ainda para mais três notícias: o dinheiro dos jogos de fortuna e azar que Lisboa vai passar a transferir para a Madeira já este ano; a taxa de desemprego das pessoas com trissomia 21 que é duas vezes e meia superior à média nacional; e o Grupo ‘Dançando com a Diferença’ que foi contemplado com um apoio da Direcção Geral das Artes.