Justiça arresta imóveis do ex-director do BES na Madeira

Um vasto património imobiliário que está no nome da família do antigo director do BES na Madeira foi arrestado pelo tribunal no âmbito da investigação criminal ao grupo Espírito Santo. A ex-mulher de João Alexandre não queria ter o seu património ‘congelado’ e recorreu ao Tribunal da Relação de Lisboa, mas obteve uma decisão desfavorável. Este tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página mostra a praia do Garajau e ilustra uma reportagem que revela que a qualidade da água do mar, na Região, tem vindo a melhorar consecutivamente nos últimos anos. São já 46 as praias com nota ‘Excelente’.

O sucesso do espectáculo do Panda na Ribeira Brava, as diferentes realidades da emigração madeirense em Londres e a acção apertada da Autoridade Tributária sobre empresas com actividades fictícias são outras notícias com uma referência na primeira página.