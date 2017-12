José Mourinho anuncia ausência de dois jogos de Lukaku e um mês de Ibrahimovic

O treinador português José Mourinho anunciou hoje, após o nulo do Manchester United com o Southampton (0-0), que Romelu Lukaku estará ausente “pelo menos dois jogos” e Zlatan Ibrahimovic por “um mês”.

O belga Lukaku foi atingido na parte de trás do crânio pelo defesa do Southampton Wesley Hoedt, num duelo aéreo aos nove minutos de jogo, e teve de ser evacuado em maca, com máscara de oxigénio, após algum tempo sem se mover no relvado de Old Trafford.

“Quando vemos um jogador deixar o campo dessa forma, geralmente é pelo menos dois jogos [de ausência]”, disse José Mourinho em declarações à BT Sport.

O treinador português revelou também que Zlatan Ibrahimovic, que jogou meia parte no Boxing Day contra o Burnley (2-2), “vai ficar fora por um mês”, sem especificar a natureza da lesão do internacional sueco.

Este duro golpe no setor ofensivo do Manchester United, que perde o recém-regressado Ibrahimovic e Lukaku, vem na pior altura para José Mourinho, que soma três empates consecutivos e continua a perder terreno para o Manchester City.

Face à ausência previsível dos dois avançados, José Mourinho deverá confiar a linha mais avançada a Anthony Martial e Marcus Rashford, dois jogadores mais rotinados nas alas.