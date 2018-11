GR baixa preço dos passes para 30 euros no Funchal e 40 euros no resto da Madeira

O Governo Regional vai investir 6,5 milhões de euros por ano para aliviar, já a partir de 2019, os encargos das famílias madeirenses com os transportes públicos. O título mensal de transporte vai custar no máximo 30 euros no Funchal e 40 euros no resto da Madeira. Um passe a partir de Santana ou Porto Moniz custará três vezes menos e crianças até 12 anos não pagam para andar de autocarro. Esta notícia constitui a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a vitória suada do FC Porto contra o Marítimo (0-2), ontem, no Estádio dos Barreiros. Os verde-rubros aguentaram os líderes da I Liga durante os primeiros 70 minutos da partida mas acabaram por sofrer a quarta derrota consecutiva. Sérgio Conceição diz que os madeirenses têm plantel para lutar pela Europa.

Uma entrevista ao antigo administrador e director clínico do SESARAM Miguel Ferreira que critica a paragem de projectos na Saúde, o défice de psicólogos nas escolas da Madeira e a condenação em tribunal de dois ladrões de ouro ao pagamento de 10 mil euros são outras notícia com referência na primeira página.