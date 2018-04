Gestor madeirense investigado pelo DCIAP

DCIAP investiga gestor madeirense” é a notícia em manchete na edição desta quinta-feira do DIÁRIO. O Departamento Central de Investigação e Acção Penal está a analisar alegadas irregularidades no valor de vários milhões de euros nas contas da representação portuguesa do operador turístico alemão TUI. “As suspeitas recaem sobre o antigo administrador, o madeirense Duarte Correia, que garante nada saber”, lê-se.

Mas os casos de justiça não se ficam por aqui. “Queixa por furto de milhões” é outro título que nos remete para o Diário das Freguesias. Equipamentos da ETAR desapareceram e presidente da Câmara da Ponta do Sol foi ontem à Polícia apresentar queixa-crime contra desconhecidos.

Também na Junta da Ribeira Brava houve nova bronca. Mas estas é de índole estritamente político-pardiária.

Nos Casos do Dia pode ler outras notícias, também na área da justiça: “Acusado de burla com diamantes foi absolvido”; “Árbitros madeirenses assaltados em Belém”; “Polícia apreende 30 quilos de haxixe”; “Danificou carro e colocou-se em fuga”.

No Desporto, o dia de ontem ficou marcado pelas grandes emoções no futebol. No final do dérbi madeirense e também no Real Madrid-Juventus onde o madeirense mais conhecido no mundo voltou a ser determinante.

“Talentos de primeira”, sintetiza o DIÁRIO. Camacho foi a figura do Nacional na vitória sobre o União por 3-1 e que cimenta liderança dos alvi-negros. Já em Madrid, Cristiano Ronaldo garante apuramento do Real ao converter grande penalidade contestada nos descontos.

Nos espectáculos, “Governo põe ‘Madeira a cantar’”. O concurso de vozes começa em Julho e vai percorrer toda a Região. No Funchal, a reabertura do Café do Teatro terá no palco Kate Ryan.