Faleceu o antigo administrador do Banif Marques de Almeida

O antigo administrador do Banif José Marques de Almeida faleceu, ontem, em Lisboa, aos 85 anos de idade.

Natural de Nelas (distrito de Viseu) e licenciado em Finanças, fez quase todo o seu percurso profissional ligado ao sector bancário, tendo iniciado a carreira em 1954 no Montepio Geral/Caixa Económica de Lisboa. Depois de exercer funções em diversos bancos e empresas, em 1983 Marques de Almeida entrou para administrador do Bank of Lisbon International (África do Sul), onde passou a trabalhar com Horácio Roque, em cujo grupo fez o resto da sua carreira na banca. Foi administrador de empresas do grupo Banif, como a Cabo TV Madeirense ou a Rentipar. Foi também accionista do banco.