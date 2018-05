A escolha do navio ferry fretado para assegurar a ligação Funchal – Portimão satisfaz plenamente o PSD-M. Que reclama também para o Governo Regional o mérito de cumprir com o prometido e corresponder aos anseios da população.

“Em primeiro lugar importa destacar a medida. O Governo Regional cumpre claramente uma das suas obrigações eleitorais e isto reforça aquilo que tem sido o mandato. Um mandato que a meu ver e no ver dos madeirenses, tem sido constantemente cumprindo as suas obrigações”, começou por salientar o líder do Grupo Parlamentar, Jaime Filipe Ramos. Apenas o reparo que “esta obrigação deveria ser do Estado e não da Região, porque estamos a falar de continuidade territorial”, lembrou.

Em relação à operacionalidade, considera que as características do navio correspondem a aquilo que era a expectativa dos madeirenses, motivo para reforçar o repto para que a população usufrua “da medida que vem ao encontro de uma necessidade que toda a população exigia ao Governo Regional e que em bom tempo correspondeu”, acentuou.

Jaime Filipe chegou mesmo a afirmar que “este era claramente o navio desejado pela população e o Governo Regional deu à população aquilo que a população desejava”. Dito isto, reforçou que “agora também é necessário que haja essa correspondência de maneira a que fique confirmado que era uma vontade e um desejo por parte da população”.

Agora que a expectativa reside no nível de adesão que a operação venha a registar, o parlamentar social-democrata mostra-se confiante no êxito da mesma.

“A parte que o Governo Regional tinha obrigação de fazer já o fez e essa é a parte que traz ao PSD um grau elevado de satisfação porque o Governo cumpriu a sua obrigação. Agora essa correspondência cabe, não só ao operador, como também à população aderir. Parece que tem preços acessíveis, ou seja, condições boas para que seja uma operação de sucesso”, perspectivou.