CMF já fez 22 ultimatos a donos de prédios devolutos

Este ano a Câmara Municipal do Funchal já fez 22 notificações a proprietários de imóveis devolutos para a realização de obras de recuperação ou de emparedamento. É quatro vezes mais do que era habitual em anos anteriores. O tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. A autarquia estima que a triplicação da taxa do IMI nestes casos pode render uma receita extra de 300 mil euros. Entretanto, mesmo perante um cenário de subida dos preços das casas, os agentes imobiliários recusam que haja especulação.

Nesta mesma edição surgem em destaque as notícias da redução de impostos municipais decidida pela Câmara da Calheta para atrair investimento de emigrantes, os mais de 7 milhões de euros disponíveis no IDR para apoiar projectos que, pela primeira vez, podem abranger a área da eficiência energética, o caso do piloto da TAP que ontem abortou uma aterragem no Aeroporto da Madeira para uma evitar colisão com uma avioneta e a Festa do Cinema que renova bilhetes a 2,5 euros.