Clima de ‘guerra’ entre Governo e Ordem dos Médicos

Governo Regional e Ordem dos Médicos estão de candeias às avessas devido à participação do presidente do Conselho Médico da Madeira na coordenação do Programa de Governo do PS, na área da Saúde, e o mapa de vagas para o internato médico de 2019. O tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em destaque na primeira página ilustra a nova polémica em torno do novo busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira. A primeira obra, da autoria de Emanuel Santos, foi retirada a pedido da família do futebolista e substituída por outro busto elaborado por um escultor espanhol. O antigo busto ficará agora no escritório do Museu CR7 mas há uma petição e um grupo no Facebook que contestam. Uma historiadora de arte diz que o ‘melhor do Mundo’ merece melhor.

Têm também destaque temas como o quotidiano no Caminho Velho da Estrela, em Santo António, onde vivem apenas cinco casais, as surpresas no Mundial de futebol com Alemanha e Brasil a ‘escorregarem’ no primeiro jogo e a controversa decisão do delegado da FPF que tiraou o título de campeã do Campeonato Nacional de Promoção à equipa feminina do Marítimo que até marcou mais golos do que o adversário.