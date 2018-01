‘Clã’ Aveiro assistiu à passagem de ano no Casino da Madeira

Cristiano Ronaldo voltou a escolher a ilha da Madeira para assinalar a transição de mais um ano, à semelhança do que se sucedeu na passagem de 2016 para 2017. O ‘astro’ madeirense jantou e assistiu com a família ao espectáculo pirotécnico desde o Casino da Madeira, momentos que ficaram registados e congregados nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro e Dolores Aveiro partilharam várias fotos no Instagram, onde a boa disposição e o convívio foi por demais evidente. Ao contrário do ano passado, o ‘clã’ não escolheu o hotel do jogador, na Avenida Sá Carneiro, e decidiu ‘subir’ mais um pouco para ter outra perspectiva do fogo-de-artifício.

Já hoje, a irmã mais nova do jogador do Real Madrid foi a banhos e deu o primeiro mergulho de 2018. Kátia Aveiro fez então questão de assinalar o momento no Instagram.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo partiu hoje rumo a Madrid.