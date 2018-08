Centro do Funchal em obras nas vésperas das aulas

Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal vão gastar mais de 1 milhão e 600 mil euros para intervir em várias artérias do centro da capital madeirense, numa altura em que o ano lectivo está quase a começar. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página mostra os festejos da equipa do Madeira SAD que ontem conquistou a 20.ª Supertaça de andebol feminino. Ainda no desporto, o

Nacional alcançou a primeira vitória na I Liga.

A apresentação do projecto Mutrama no Teatro São Luiz (Lisboa) a 4 de Outubro, a primeira visita íntima homossexual no Estabelecimento Prisional do Funchal e aquacultura a garantir 40% da produção de peixe no País são outros assuntos em destaque nesta edição.