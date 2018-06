Cecília Andrade e Carlos Fernandes os mais rápidos no Estabelecimento Prisional

O V Circuito do Estabelecimento Prisional do Funchal realizou-se ao final do dia desta quinta-Feira, em uma organização conjunta da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e do Estabelecimento Prisional do Funchal, e que teve 70 atletas à partida.

O circuito de 550 metros foi percorrido por 6 vezes, totalizando 3300 metros.

Cecília Andrade foi a grande vencedora nas senhoras, a atleta do Clube de Atletismo do Funchal percorrei os 3300 metros do percurso em 15 minutos e 9 segundos. Na segunda posição ficou Rita Barbosa, atleta do Sporting Clube da Madeira, com 16 minutos e 9 segundos, fechando o pódio feminino Maria Silva, do CCDT Horários do Funchal, com o tempo de 16 minutos e 54 segundos.

Colectivamente, a única formação com 3 elementos foi a do Clube de Atletismo do Funchal, que venceu com 10 pontos.

Nos homens, o grande vencedor foi Carlos Fernandes, atleta do CCD Câmara Municipal do Funchal gastou 12 minutos e 15 segundos para efectuar as 6 voltas ao circuito. O lugar intermédio do pódio coube a Raul Mendes, o atleta da VIP-RC fez o tempo de 12 minutos e 23 segundos. Terceira posição para outro atleta da VIP-RC, Márcio Spinola, com 12 minutos e 32 segundos.

Na classificação colectiva masculina, triunfo para a VIP-RC com 13 pontos, com o Grupo Desportivo do Estreito a ficar na segunda posição com 21 pontos, finalizando o pódio o Clube de Atletismo do Funchal, com 55 pontos.

Este domingo de manhã corre-se o Circuito do Imaculado Coração de Maria / Carvalheiro, evento do Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite que vai para a estrada pelas 09 horas, com partidas no Redondo da Penha de França e chegadas na Igreja do Imaculado Coração de Maria.