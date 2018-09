CDS quer Câmara da Ponta do Sol a devolver a totalidade do IRS

A Câmara Municipal da Ponta do Sol deverá abdicar de parte das suas receitas para melhorar a qualidade de vida das suas populações e conceder-lhes mais rendimento. É com este propósito que a vereadora do CDS-PP Madeira, Sara Madalena, irá apresentar na próxima reunião uma proposta de deliberação para que a autarquia passe a devolver, a partir de 2019, a totalidade da receita dos 5% que arrecada do IRC.

A Câmara já devolve aos contribuintes do concelho 2,5% dos 5% a que tem direito, mas a vereadora do CDS entende que a carga fiscal sobre as pessoas “é excessiva”, que “o nível salarial é baixo” e que as dificuldades das pessoas são “imensas”.

Sara Madalena considera que a autarquia tem “todas as condições” para devolver aos contribuintes da Ponta do Sol a totalidade do IR, sem que isso coloque em causa o equilíbrio financeiro da Câmara, nem o cumprimento das suas responsabilidades.