Cancro pediátrico sem apoio legal

Há oito a 10 novos casos de cancros pediátricos diagnosticados todos os anos na Região e há muito ainda a alterar em termos de apoios e de medidas legislativas. Por exemplo, em Portugal só um dos pais tem direito a baixa para acompanhar o filho doente. O tema faz a manchete da edição do DIÁRIO deste Sábado, para ler nas páginas 6 e 7.

Também em grande destaque na primeira página, um assunto que mexe na economia da Região. As notícias não são animadoras: o cruzeiro AIDAprima, que durante seis meses abasteceu no Porto do Funchal, deverá agora passar a fazê-lo no Porto de Tenerife, Canárias, depois de lançar o primeiro a ser movido unicamente a GNL (Gás Natural Liquefeito). Saiba mais da página 2 e 3. Na 4, uma boa notícia para o Porto Santo que está debaixo do olho de especialistas que vêem a ilha como um potencial de arqueologia subaquática ainda por explorar.

Na página 5, o fabricante de bolachas Vieira de Castro traz 350 colaboradores à Madeira e na página 11 fique a par dos incêndios que ontem lavraram em várias frentes na ilha.

O empate do Nacional com o Tondela no jogo de ontem também é chamado à primeira página, numa partida em que os laterais estiveram desinspirados e os golos foram marcados por laterais direitos. Tudo na página 15.

Um dia feliz e boas leituras.