Agenda com 21 assuntos para o primeiro-ministro

O encontro entre o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o primeiro-ministro, António Costa, agendado para a próxima segunda-feira, 21 de Maio, na Quinta Vigia, terá 21 assuntos na agenda. A notícia faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO e dá conta da intenção de Albuquerque em quer clarificar as matérias pendentes com a República. Saúde, mobilidade e finanças são os alguns dos temas que vão estar em cima da mesa.

O Mundo está de olhos postos nas eleições presidenciais marcadas para este domingo na Venezuela. A comunidade portuguesa residente naquele país da América latina não acredita na reviravolta política.

É ainda notícia na edição impressa deste matutino a denúncia do Secretário-geral do CDS para a existência de contas ocultas no partido.

Saiba que o humorista português Fernando Mendes traz o novo espectáculo a solo ‘Insónia’ ao Centro de Congressos da Madeira no próximo mês de Junho e os ‘Homens-pássaro’ vão invadir céus da Madeira, entre os dias 23 e 26 de Maio, no âmbito do festival de ‘base jump’ denominado ‘MadAIR’.

Estas e outras notícias estão disponíveis no seu DIÁRIO de Notícias.

Boa leitura!