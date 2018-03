57 já curados da hepatite C. A notícia faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias deste sábado, 10 de Março. Segundo o Infarmed, nos últimos três anos o Serviço de Saúde da Região foi autorizado a fazer 256 tratamentos, dos quais 164 foram iniciados e 106 concluídos. Para já, a taxa de cura é de 100%. Uma notícia para ler na página 4 do seu DIÁRIO.

Noutra matéria, saiba que Sílvio Costa é o novo Inspector das Finanças e que o Clube Barbusano está em risco de extinção. O mais antigo clube escola da Região é penalizado por um sistema de ensino que não valoriza as saídas de campo. Um assunto desenvolvido nas páginas 6 e 7.

Esta é uma edição onde pode aprender com os melhores na arte da culinária. A página 25 revela Kazuo Harada, um dos 11 chefs presentes na 9.ª edição do festival gastronómico que arranca hoje no Il Gallo d’Oro. Vem do Brasil, traz cozinha asiática, aprecia poncha e admira Benoit Sinthon.

A secção dos casos do dia mostra os estragos causados pelo mau tempo na Madeira. A chuva e o vento provocaram queda de árvores, derrocadas e inundações. Na área judicial, o Supremo livra arguida da morte de ex-deputado.

