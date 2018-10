Estacionamentos gratuitos adiados no Funchal

O estacionamento gratuito aos sábados, durante duas horas, nos parquímetros da cidade do Funchal foi uma recomendação do PSD que mereceu a aprovação em Assembleia Municipal há oito meses mas que ainda não foi implementada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A proposta foi aprovada em Assembleia Municipal a 23 de Fevereiro com os votos favoráveis do PSD, do PTP, PCP, MPT, com o voto de qualidade do presidente da Mesa da Assembleia Municipal, a abstenção do CDS e os votos contra da Coligação Confiança.

O mesmo acontece com o alargamento do horário de funcionamento dos parques municipais cobertos aos fins-de-semana e feriados até as 19 horas. Outra proposta dos sociais-democratas aprovada em Fevereiro e que ainda não viu a ‘luz do dia’.

“As medidas são aprovadas, mas a autarquia do Funchal não executa”, constata Rubina Leal, considerando que a actuação da Câmara “é um atentado aos mais básicos princípios democráticos”.

A vereadora do PSD na CMF defende que é necessário oferecer mais lugares de estacionamento e criar incentivos para que os automobilistas venham ao Funchal, de forma a dinamizar a cidade e o comércio local.

“Existe uma necessidade cada vez mais urgente de apoiar o comércio tradicional do Funchal, algo que é fundamental para a manutenção da identidade da cidade”, referiu a vereadora social-democrata.

Rubina Leal entende que os parques cobertos, que têm uma capacidade para cerca de 1.700 automóveis, tal como os parquímetros à superfície “devem estar ao dispor da população e devem servir para estimular o comércio local, contribuindo para a dinamização económica do concelho”.