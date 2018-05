Zidane com “vontade de ganhar” ao Liverpool com a ajuda de Ronaldo

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, assegurou hoje que a sua equipa está “pronta” e vai “dar tudo” para vencer a Liga dos Campeões de futebol, frente ao Liverpool, no sábado, com a ajuda de Cristiano Ronaldo.

“Nós temos e vamos ter sempre a mesma vontade de ganhar de sempre”, disse Zidane em conferência de imprensa, ainda em Madrid, na antevisão do encontro decisivo marcado para Kiev, onde os madridistas podem conquistar o terceiro troféu consecutivo na competição.

O técnico negou que a temporada do Real Madrid seja desastrosa” se perder a final de Kiev, assumindo como “fracasso” a eliminação na Taça do Rei, pelo Leganés, “depois de ter ganhado no jogo fora”.

Em resposta a uma pergunta sobre se trocava Cristiano Ronaldo pelo egípcio Mohamed Salah, jogador do Liverpool que marcou esta época 44 golos em Inglaterra, Zidane respondeu com um rotundo “não”.

“Claro que é melhor ter o Cristiano comigo porque é o melhor e demonstra-o todos os anos”, afirmou o treinador, assumindo-se optimista, por ter sempre “pensamento positivo”, por influência dos pais.

Liverpool e Real Madrid defrontam-se na final da ‘Champions’ no sábado, em Kiev, a partir das 19h45 (horas em Lisboa).