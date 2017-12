Yemane Haileselassie vence 59.ª Volta à Cidade do Funchal

O eritreu Yemane Haileselassie foi o grande vencedor da 59.ª Volta à Cidade do Funchal, com o tempo de 16.28 minutos.

Numa prova que contou com mais de quatro mil participantes, o espanhol Antonio Abadia foi segundo (16.39), enquanto Juan Perez foi terceiro (16.49). Alberto Paulo, que corre com a camisola do Sporting, foi o melhor madeirense, na quarta posição, com 17.18 minutos.

Já no sector feminino, Inês Monteiro repetiu o título conquistado o ano passado, cortando a meta com 19.06, na frente da espanhola Maria Perez (19.14), que foi segunda.

A madeirense Cátia Santos foi terceira, com 19.33 minutos.