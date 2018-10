XXIV Troféu de Orientação Clube Aventura da Madeira decorreu este fim-se-semana

O Montado do Pereiro recebeu uma dupla jornada da Taça da Madeira de Orientação Pedestre 2018, no passado fim-de-semana, numa organização do Clube Aventura da Madeira, que contou com cerca de uma centena de participantes em ambos dos dias de competição.

Na tarde de sábado, 20 de Outubro, os participantes tiveram que enfrentar condições climatéricas difíceis, com aguaceiros frequentes, situação que tornou a progressão lenta devido ao piso escorregadio. Os percursos na disciplina de distância média tiveram distâncias entre os 1000 metros para a formação e os 3500 metros para o escalão mas competitivo, Elite masculina.

A manhã de domingo apresentou excelentes condições climatéricas, com sol e tempo fresco, tendo os participantes diversos desafios de orientação, com predominância nas variações de desnível e nos detalhes de vegetação.

Os participantes somaram os tempos das duas etapas para apurar o resultado no evento, que consagrou os seguintes vencedores:

Xavier Vieira (Ind) e Sónia Silva (GD Estreito) no escalão Elite

Donita Barradas (CMoFunchal) e Sidónio Jesus (CAMadeira) no escalão 35 anos;

Frederico Jesus (CAMadeira) nos 45 anos,

Emanuel Abreu (CP Telecom) e Susana Silva (CAMadeira) no escalão de 55 anos,

Ricardo Gonçalves e Sofia Inácio, ambos do CMoFunchal, venceram no 21A,

Afonso Fernandes (LCM) e Ana Abreu (ACD Jardim da Serra) venceram nos Juniores,

Pedro Pereira e Inês Soares do GD Estreito venceram no escalão juvenis

Inês Pedigão (CMoFunchal) e Isidoro Ornelas (ACD Jardim da Serra) foram os primeiros no escalão de iniciados.

Destaque ainda para a participação de seis jovens até aos 12 anos no escalão de formação e 13 participantes nos escalões abertos.