XXIII Prova de Mar José da Silva ‘Saca’ a 26 de Agosto com o apoio da Câmara do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal volta a associar-se à Junta Freguesia de Santa Maria Maior, à Associação de Natação da Madeira e à Frente MarFunchal, para assegurar a realização da tradicional Prova de Mar José da Silva ‘Saca’, que decorrerá no próximo dia 26 de Agosto, pelas 11 horas.

A 23.ª edição cumpre assim a tradição e compreende, como sempre, a ida do cais da Cidade até ao Complexo Balnear da Barreirinha, numa distância aproximada de mil metros.

A autarquia recorda que esta é uma das provas náuticas mais acarinhadas e históricas da cidade do Funchal, organizada para recordar os feitos e homenagear o atleta de natação em águas abertas José da Silva, mais conhecido por Saca, porventura o mais popular nadador de mar, não só da cidade, como de toda a Região Autónoma da Madeira. É, por isso, “uma prova de indiscutível interesse público, sendo igualmente de grande cariz popular, porque é aberta a toda a população, federados e não federados, estando bem justificado o apoio municipal”, revela a autarquia.

As inscrições deverão ser feitas ‘online’, no site da Associação de Natação da Madeira, no link abaixo, ou junto do Secretariado, no próprio dia da prova: https://www.anatacaodamadeira.pt/index.php/competicoes/icalrepeat.detail/2018/08/26/114/32%7C34%7C36%7C38%7C39%7C67/xxiii-prova-de-mar-jose-da-silva-saca