XVI Edição do Grande Prémio dos Reis vai para a estrada a 6 de Janeiro

No próximo dia 6 de Janeiro, a Junta de Freguesia da Camacha em cooperação com a Associação de Atletismo da RAM organizam a XVI Edição do Grande Prémio dos Reis, evento integrado no circuito “Madeira a Correr 2017/2018”.

O Grande Prémio dos Reis é uma prova que todos os anos é muito concorrida, contando com a participação de muitos atletas e populares, que aproveitam não só para correr, mas também para festejar o dia de Reis. Para quem não quiser se aventurar nos 6.500 metros da prova competitiva, poderá participar na Marcha pela Saúde que ocorrerá pelas 16 horas. Ressalvamos igualmente que, serão proporcionados rastreios (avaliação a alguns indicadores de saúde) gratuitos.