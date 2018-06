X Regata MEO liga Madeira às Desertas faz-se ao mar a 16 de Junho

Foi apresentado ontem na Câmara Municipal de Machico, a X REGATA MEO - 4ªProva da Taça da Madeira de Cruzeiros e o VI Troféu Miguel Viveiros em Windsurf.

A largada da “Regata das Desertas” como é conhecida entre os amantes da vela ,está marcada para o dia 16 de junho pelas 10.30 horas no campo de regatas compreendido entre Santa Cruz e Machico, conforme condições climatéricas, com a boia de rondagem nas ilhas Desertas e regresso num percurso de 29 milhas. A competição é destinada a toda a classe ORC e também classe OPEN, estimando uma participação entre 7 a 10 barcos, numa média de 140 a 160 tripulantes. Paralelamente e como forma de envolver os mais jovens neste evento, decorrerá durante a tarde o VI Troféu Miguel Viveiros na baía de Machico destinado à classe de prancha à Vela, nomeadamente - Techno 293 (Infantil e Juvenil, Júnior);- RS:X (Júnior) e Raceboard e que promete animar os jovens velejadores e promover cada vez mais o gosto pela pratica desportiva ao nível do mar nesta bonita cidade. A largada está prevista para as 14 horas.

Na cerimónia, estive presente o Diretor da MEO na Madeira, Jorge Sequeira, a Presidente do CNF Mafalda Freitas, o Diretor Regional de Juventude e Desporto, David Gomes e o Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco.

A “Regata das Desertas” é a competição desportiva mais antiga que o Clube Naval do Funchal organiza e “proporciona aos velejadores uma das melhores experiencias desportivas da época uma vez que permite disfrutar não só de bons ventos como também da área protegida da Ponta de São Lourenço e da Reserva das Ilhas Desertas”, referiu Mafalda Freitas . Aquela que é a 10ª edição patrocinada pela marca MEO, será a 4ª Taça da Madeira de Cruzeiros numa organização que conta com o apoio da Associação Regional de Vela da Madeira Capitania do Porto do Funchal, BRISA e do Município de Machico que acolhe este projeto desde há 5 anos a esta parte, abrindo as portas do concelho ao desporto náutico e fazendo desta cidade um exemplo de uma “cidade voltada para o mar”.

Quanto à entrega de prémios de ambas as competições, terão lugar no Porto de Recreio de Machico, pelas 17 horas do dia 16 de junho com um agradável convívio e sorteio de brindes de ambas as marcas patrocinadoras.