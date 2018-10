O voo da TAP que transportou a comitiva do Madeira SAD, com saída ao final da manhã (12h00) do aeroporto da Madeira rumo a Lisboa, foi desviado para Faro, tudo indica devido às condições adversas, vento e chuva, que se fazem sentir nesta momento. na capital. A comitiva madeirense encontra-se nesta altura dentro a aeronave a aguardar novas indicações. Relembre-se que o Madeira SAD tem agendado para as 19 horas, em Lisboa, um jogo do campeonato nacional da I Divisão frente ao Sporting.