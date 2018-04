Vitória da Académica adia subida do Nacional

A Académica venceu (1-0) na Covilhã, esta tarde, e assim o Nacional ainda não pode fazer a festa da subida à I Liga.

Já o Arouca perdeu, em casa, diante Penafiel, por 4-1. A duas jornadas do final da II Liga, o Nacional lidera com 67 pontos, mais quatro do que Santa Clara e Académica. O Penafiel é quarto classificado (61), enquanto o Arouca desceu para quinto (59).

Em caso de triunfo, de hoje a uma semana, na visita ao Arouca, o Nacional irá garantir o regresso à I Liga. O empate dos alvinegros em Arouca também pode ser suficiente para subir, se Santa Clara ou Académica não fizerem melhor nos respectivos jogos. A Briosa recebe o Cova da Piedade, no sábado, enquanto o Santa Clara joga em casa, diante do Real Massamá, no domingo.