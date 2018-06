VIII Torneio Cidade do Funchal realiza-se a 10 de Junho no Complexo Desportivo da Nazaré

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, bem como o vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto no Município, apresentaram, na tarde desta terça-feira, nos Paços do Concelho, o VIII Torneio Cidade do Funchal, um evento organizado pelo Clube Naval do Funchal, com o apoio da CMF.

O torneio realiza-se no próximo domingo, dia 10 de Junho, no Complexo Desportivo da Nazaré, e celebra, paralelamente, o 20º aniversário daquele espaço, aproveitando a ocasião, frisa Mafalda Freitas, presidente do CNF, “para homenagear onze atletas internacionais de Natação que muito contribuíram para a História do clube e da modalidade na Região.”

Paulo Cafôfo elogiou um torneio que considerou ser “uma festa regional da natação, não só pela herança que carrega, mas porque é um momento bastante simbólico, que reúne diversos grupos de jovens em formação, com outros atletas já credenciados. Faz todo o sentido que este seja um evento com a marca do Clube Naval do Funchal, pelo trabalho que o clube tem sabido desenvolver em prol da natação na Região, e será, com toda a certeza, mais um sucesso.”

“São eventos deste cariz que fazem sentido para um Município como Funchal e são uma das razões para que tenhamos sido reconhecidos, pelo terceiro ano consecutivo, como um Município Amigo do Desporto, pela APOGESD. Temos orgulho neste trabalho e no reconhecimento do mesmo, por via das nossas políticas desportivas, e de atividades e iniciativas que marcam atualmente a face e a identidade do Município”, destacou o Presidente, sublinhando, contudo, que “pese o trabalho desenvolvido pelo Executivo, o resultado final não seria possível sem o esforço dos nossos clubes e associações ligadas ao desporto.”

“Este tipo de prémios é, por isso, tão nosso como de clubes como o Naval, que fazem com que seja possível termos uma cidade de excelência para a prática desportiva, não só em termos formativos, mas também na organização de eventos de grande credibilidade e notoriedade, como é o caso do Torneio Cidade do Funchal.”