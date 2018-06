VIII Torneio Cidade do Funchal marcado para 10 de Junho

A apresentação pública do VIII Torneio Cidade do Funchal/20.º Aniversário do Complexo Desportivo da Nazaré, está marcada para a próxima terça-feira, 5 de Junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com as presenças de Paulo Cafôfo, presidente da autaruia, e Mafalda Freitas, presidente do Clube Naval do Funchal (CNF).

O Torneio acontece no dia 10 de Junho e celebra os 20 anos do Complexo Desportivo da Nazaré, estando por isso reservado um momento de homenagem aos atletas internacionais de natação do clube bem como a inauguração oficial da cobertura do Campo Polidesportivo que contará com a presença do Presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo e do Vereador com o Pelouro do Desporto desta autarquia, João Pedro Vieira.

Programa

10 de Junho 2018 – Complexo Desportivo da Nazaré

9h00 – Início das Provas

12h30 - Homenagem Atletas Internacionais

12h40 - Inauguração Cobertura Polidesportivo

12h45 - Entrega de Prémios VIII Torneio Cidade do Funchal

13h30 - Almoço/Convívio

15h00 - Início do Festival Escolas

17h00 - Entrega de Diplomas Festival Escolas

Sobre o Torneio Cidade do Funchal

O Torneio Cidade do Funchal surgiu em 2011 no sentido de fazer renascer os antigos encontros de natação realizados no já extinto Complexo de Piscinas da Matur. Evento caracterizado como a verdadeira festa da natação regional, passam em média pela piscina do Naval neste torneio, cerca de 200 atletas de vários clubes regionais, nacionais e internacionais. Todos os anos, marcam presença atletas de referência neste torneio no sentido de partilhar para os mais novos a sua experiência. Nomes como Adriano Niz, atleta olímpico, campeão do mundo de Masters 2016; Presença nos Jogos Olímpicos em 2004; Alexis Santos, atleta Sporting Clube de Portugal (Jogos Olímpicos de 2016) bem como Nuno Quintanilha do Clube de Natação Colégio Vasco da Gama e Ana Monteiro do Clube Fluvial Vila Condense ambos com participação em campeonatos do Mundo. Este ano, vêm à região 4 atletas da selecção nacional de natação para participar no evento, esperando-se cerca de 180 atletas regionais.

Sobre o Complexo Desportivo da Nazaré:

Espaço desportivo de referência no que toca à prática de exercício físico onde se inclui o Ginásio AquaGym e a escola de natação Delfins que já formou milhares de atletas ao longo de 34 anos de existência desta modalidade no CNF. Um espaço que é feito para toda a família, com duas piscinas aquecidas e acessíveis que dispões de atividades para bebés desde os seis meses de idade até à idade sénior, passando pela natação adaptada, a Hidroginástica e a Reabilitação Aquática. Encontra-se ainda neste espaço, salas destinadas a aulas de grupo, sala cardio e musculação, sala de bicicletas e ainda a Naval Box para prática de crosstraining e o Naval Studio Pilates. Para além destes serviço o espaço dispõe de estacionamento gratuito, consultas de nutrição, serviço de personal trainner, gabinete de massagens e espaço de refeições saudáveis.