VIII Torneio Cidade do Funchal em natação conta com quatro centenas de atletas

O VIII Torneio Cidade do Funchal, acontece este domingo, dia em que se celebra os 20 anos do Complexo Desportivo da Nazaré. A apresentação pública decorreu esta tarde nos Paços do Município do Funchal na presença do Presidente da CMF, Paulo Cafôfo, do Vereador da CMF com o pelouro do Desporto, João Pedro Vieira , Presidente do CNF, Mafalda Freitas e do Vice-Presidente da Associação de Natação da Madeira, Filipe Rebelo.

O Torneio Cidade do Funchal, surgiu em 2011 no sentido de fazer renascer os antigos encontros de natação realizados no já extinto Complexo de Piscinas da Matur. “Trata-se de um evento caracterizado como a verdadeira festa da natação regional, por onde passam todos os anos, atletas de referência nacional e internacional no sentido de enriquecer a competição e partilhar para os mais novos as suas experiências desportivas”, referiu Mafalda Freitas.

“Neste momento estão inscritos, 339 atletas na prova principal, provenientes de 8 clubes regionais, dos quais 112 do CNF, batendo o recorde de número de inscritos nesta edição do Torneio Cidade do Funchal”, anunciou a presidente do CNF.

No evento estarão presentes alguns dos melhores atletas de natação a nível nacional. Nuno Quintanilha do Belenenses, um dos melhores nadadores portugueses de sempre, com mais de 60 títulos nacionais, tendo participado em três Campeonatos da Europa, dois Campeonatos do Mundo e duas Universíadas, Campeão Ibérico aos 200M de 2012 a 2015, além de registar tempos no top-5 nacional em Mariposa, Bruços e Estilos. Inês Fernandes, uma das capitães da equipa de natação do Sporting, conta com diversos títulos nacionais ao longo da sua carreira, inclusive nos nacionais decorridos cá na região. Múltipla recordista nacional.

Beatriz Mendes Viegas, é uma jovem nadadora especialista em livres, conta com diversos recordes ao longo da carreira, e tem várias provas acima dos 700 pontos FINA. Por fim Francisco Santos, nadador especialista no estilo de costas que recentemente superou a marca dos 800 pontos na sua prova de eleição 200costas cá na Madeira e que se encontra em grande forma nesta época desportiva.

A partir das 15 horas, decorrerá o Festival de Escolas incluído no programa Portugal a Nadar, um programa da Federação Portuguesa de Natação em parceria com a Associação de Natação da Madeira. Neste festival estão inscritas cerca de 120 crianças.

O Festival será composto por desafios, realizados em várias estações, com destaque para iniciação à natação com barbatanas, realizada em parceria com a Associação Regional de Atividades Subaquáticas, estando também prevista uma prova de apneia com e sem barbatanas. “Contabilizando com os atletas participantes nesta prova, esperamos chegar a 400 atletas envolvidos nesta edição do Torneio Cidade do Funchal,” concluiu Mafalda Freitas.

O Presidente da CMF, homenageou o trabalho do CNF, que tem “honrado” a cidade do Funchal lá fora com o seu papel ativo na organização e dinamização de atividades desportivas que “fazem sentido numa cidade que há 3 anos consecutivos é considerada como um Município Amigo do Desporto”. Paulo Cafôfo, dirigiu ainda umas palavras à Presidente do CNF, elogiando todo o “empenho e dedicação” durante estes dois mandatos.