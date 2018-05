Vídeos ilustram festejos dos adeptos do Nacional após vitória dos alvi-negros

Os adeptos do Nacional festejaram a subida de divisão do clube e o facto de terem sido campeões da Ledman LigaPRO, II Liga do futebol profissional português. A euforia era mais do que muita, até porque este momento representa muito para os alvi-negros.

Veja os vídeos dos festejos, tanto na Madeira, na Praça Amarela, como em Arouca, após o jogo, que deu a vitória ao Nacional, com um golo marcado por Ricardo Gomes.